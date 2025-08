Arenzano, assemblea pubblica per chiedere più sicurezza

Arenzano (Genova) – Una assemblea pubblici, in piazza, per discutere della recente ondata di problemi legati alla sicurezza, con microcriminalità e l’arrivo di gruppo di giovani con intenzioni “poco chiare” da fuori città e chiedere urgentemente l’adozione di misure più incisive per garantire la tranquillità dei residenti e dei tanti turisti che affollano la cittadina durante l’estate. L’hanno organizzata ieri sera, venerdì 1 agosto, molti residenti che hanno aderito al tam tam lanciato sui social.

Obiettivo della riunione: “trovare soluzioni concrete e civili per riportare serenità ad Arenzano”.

Alla discussione hanno partecipato molte persone ed alla fine è nato un comitato spontaneo che ha deciso di lavorare per chiedere re al Comune un incontro urgente per aumentare le forze dell’ordine sul territorio, prolungare la fascia oraria lavorativa della polizia locale, in particolare nelle ore serali e notturne e valutare la possibilità di un utilizzo di fondi comunali per finanziare agenzie di sicurezza private (steward o bodyguard), da posizionare nei punti più sensibili del paese per garantire presenza, controllo e segnalazioni tempestive.

Alle autorità competenti, poi, il comitato chiederà di istituire una postazione fissa, presso la stazione ferroviaria di Arenzano, con personale incaricato di controllare i flussi in arrivo – in particolare i gruppi di giovani provenienti da fuori.

La richiesta sarebbe quella di effettuare controlli preventivi.

Da tempo, infatti, residenti e commercianti segnalano un aumento degli episodi di micro-criminalità e l’arrivo di bande di giovani che danno vita ad episodi di bullismo e vere e proprie risse per strada. Segnalato anche un forte aumento dell’attività di spaccio e di episodi di degrado legato ad abbondanti bevute. Una situazione che aumenta durante il periodo estivo.