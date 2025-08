Genoa – Milan, tre tifosi denunciati per gli scontri del 5 maggio

Genova – Tre sedicenti tifosi del Genoa sono stati denunciati per gli scontri avvenuti dopo la partita tra Genoa e Milan dello scorso 5 maggio. Gli uomini della Digos hanno identificato le persone al termine di una serie di indagini e verifiche su immagini e registrazioni video acquisite dopo gli scontri.

Le persone sono accusate di condotta violenta e porto abusivo di oggetti atti ad offendere e di aver violato le normative sui Daspo.

Secondo le indagini, alla sera del 5 maggio, dopo l’incontro, alcuni gruppi di sedicenti tifosi del Genoa si erano organizzati per un blitz ai danni della tifoseria milanista in corso Aurelio Saffi e via Fiodor.

Gli pseudo supporter della squadra rossoblu erano armati di mazze e bastoni e travisati con caschi e passamontagna. Scoperti in anticipo dalle forze dell’ordine i teppisti mascherati da tifosi si erano lanciati contro gli agenti lanciando pietre e bottiglie e avevano sfondato il parabrezza di una volante mentre il convoglio della tifoseria milanista riusciva ad evitare la “trappola”.

Nelle ore successive sono stati sequestrati bastoni ed altre armi che sarebbero state usate per aggredire tifosi milanisti e sono partite le indagini che hanno portato all’identificazione dei primi tre supporter ora denunciati.

Nelle abitazioni dei sospettati sono stati rinvenuti oggetti e abbigliamento che proverebbe la partecipazione agli eventi e l’uso delle riprese video delle telecamere della zona ha permesso di identificare alcuni autori delle violenze ma molti altri verranno identificati nelle prossime ore.