Genova, accesso libero e gratis alle spiagge comunali per i disabili

Genova – Accesso libero e gratuito, tutti i giorni della settimana e per tutta la stagione balneare per le persone disabili con certificazione 104 e un loro accompagnatore. Un’ altra importante novità è stata ristabilita dalla Giunta comunale della sindaca Silvia Salis dopo le segnalazioni di associazioni e famiglie che lamentavano la non completa applicazione della “carta dei servizi” dei Bagni Marina genovese.

Negli ultimi anni, infatti, la gratuità ed il libero accesso era stato portato ai soli giorni feriali (dal lunedì al giovedì) e per un massimo di 15 ingressi stagionali.

Una segnalazione dell’assessore municipale Ika Arkel, del Municipio Bassa Valbisagno, all’assessore comunale Davide Patrone, ha fatto scattare un intervento dello stesso che ha riportato la situazione “alle origini” e così le persone con disabilità e certificazione 104 potranno tornare ad entrare gratuitamente, con un accompagnatore, in tutti gli stabilimenti gestiti da Bagni Marina Genovese ovvero sulle spiagge dei Bagno San Nazaro, Janua e Scogliera.