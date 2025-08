Genova, ancora proteste per cantieri rumorosi di notte

Genova – Ancora proteste per lavori notturni in città in una estate nella quale sembra essere stato rimesso in discussione il diritto al riposo. Questa volta la segnalazione arriva da Rivarolo ed in particolare da via Pisoni dove, durante la notte, è stato demolito un voltino con l’uso di una enorme ruspa dotata di martello pneumatico.

I residenti hanno dovuto sopportare ore di rumori e vibrazioni fortissime alle abitazioni senza poter riposare in orario notturno.

Analoghi problemi in viale Bracelli, a Marassi dove un cantiere sta rovinando il sonno da settimane con lavori che vengono eseguiti praticamente solo nelle ore notturne.

Chi chiama le forze dell’ordine si sente rispondere che i lavori sono “autorizzati” e i residenti si domandano se, a Genova, valga il diritto al riposo e alla salute costituzionalmente garantito e non violabile da nessuna autorità senza un motivo di grave urgenza ed evidente necessità.