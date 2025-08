Genova, cane impaurito corre sulla Sopraelevata, salvato

La Polizia Stradale di Genova è intervenuta a seguito del ritrovamento, da parte di due ragazzi genovesi, di un cane che correva sulla strada sopraelevata Aldo Moro in direzione ponente.

I giovani, in sicurezza, riuscivano a farlo salire in auto e si recavano presso la Polizia Stradale di Sampierdarena.

Gli agenti, dopo aver rifocillato e tranquillizzato il cane, ponevano in essere gli accertamenti tramite il microchip per risalire al padrone, che dopo poco giungeva presso la caserma, felice di ritrovare il proprio animale.

Il cane è stato riconsegnato al legittimo proprietario che lo stava cercando disperato dopo che, mentre erano a spasso in centro, un forte botto, il cane era fuggito liberandosi dal guinzaglio.