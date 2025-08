Imperia dichiara guerra alle zanzare dopo il caso di Chikungunya

Imperia – Un programma di disinfestazione contro la zanzara tigre (aedes albopictus) dopo il caso di Chikungunya registrato nell’imperiese. Lo ha deciso il sincaco Marco Scajola per tutelare la sicurezza dei cittadini dopo la scoperta di un caso di contagio di una persona che ha soggiornato in città e che era rientrata dal Bangladesh dove, presumibilmente, era stata infettata.

Una serie di interventi verranno eseguiti nelle prossime ore in diverse zone della città per uccidere larve e insetti adulti di zanzara tigre, l’insetto importato dall’estero e che si è diffuso in modo abnorme in tutta Italia e che risulta possibile portatore di diversi virus molto pericolosi come appunto la Chiungunya ma anche del virus West Nile che ha già causato diversi decessi nel centro e nel sud d’Italia.

La zanzara tigre è riconoscibile dalle caratteristiche “chiazze” bianche sul corpo ma anche dall’abitudine di attaccare anche in pieno giorno.

Anche se non trasmette virus e malattie, la zanzara tigre è comunque molto fastidiosa anche per le reazioni allergiche e l’abitudine ad attaccare anche in piccoli sciami.

Ad essere oggetto dei trattamenti la zona compresa tra via Calderina, strada vicinale Spesci, strada vicinale Gorleri, strada privata dei Girasoli e strada privata Villaggio Capo Berta

Il Comune di Imperia avverte che, durante i trattamenti, è necessario tenere le finestre chiuse nelle strade interessate dagli interventi.

Nell’ordinanza è anche prescritto che proprietari e responsabili di aree private siano obbligati a collaborare con le attività di prevenzione, adottando misure per evitare la formazione di ristagni d’acqua, svuotando periodicamente contenitori, sistemando piscine non in esercizio e fontane, e mantenendo cortili e aree verdi pulite da erbacce e rifiuti.

E’ possibile contattare il Comune di Imperia al numero 0183/7011.