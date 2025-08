Maltempo in Liguria, temporali lungo la costa e nell’entroterra

Genova – Dopo i forti temporali del mattino, l’intensa struttura temporalesca si è allungata, estendendosi dalla costa fino all’entroterra di levante. Nel suo lento spostamento verso est le precipitazioni hanno superato la soglia dei 50 millimetri in un ora a Viganego (72.6), Bargagli (64) e La Presa (54.6).

Le precipitazioni sono accompagnate da attività elettrica, e possono dare luogo a danni puntuali causati dalle piogge più intense, locali grandinate di medie dimensioni e colpi di vento.

L’allerta gialla per temporali è in vigore fino alle ore 18.00. Solo il ponente ligure – Zona A – entra in allerta gialla a partire dalle ore 10.00.