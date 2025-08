Primark a Genova più vicina, azienda e Bper tornano a trattare

Genova – La trattativa per un possibile sbarco di Primark nel palazzo ex Rinascente è ripartita. Dopo la rottura delle trattative per questioni inerenti gli importi economici in discussione, l’intervento del Comune di Genova e della sindaca Salis sembra aver aperto un nuovo spiraglio e le parti avrebbero deciso di incontrarsi nuovamente e di mettere sul tavolo delle trattative nuovi elementi da valutare. Priamark e la società Piccapietra srl – controllata dal gruppo bancario BPER che ha rilevato il patrimonio immobiliare di Banca Carige- quindi, si incontreranno di nuovo e forse sarà la volta buona di un accordo proficuo che possa portare alla nuova occupazione a carattere commerciale degli spazi lasciati liberi da Rinascente e che giacciono, semi abbandonati, generando una sensazione di degrado.

Abbandonata l’ipotesi di uno sbarco al nuovo mega centro commerciale in arrivo al Palasport, Primark potrebbe invece tornare a pensare concretamente agli spazi ex Rinascente. Una trattativa sulla quale la sindaca Salis si dice molto ottimista.

Del resto la licenza commerciale cesserà a marzo 2027 e per quella data il negozio dovrà necessariamente essere aperto.