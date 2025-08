Varazze, scontro tra auto e una bicicletta, grave il ciclista

Varazze (Savona) – Grave incidente, nella notte, in via Vecchia dove una vettura ed una bicicletta si sono scontrate per cause ancora da accrtare.

L’impatto è avvenuto attorno alla mezzanotte e ad avere la peggio è stato il ciclista che ha riportato diverse ferite gravi dopo essere stato sbalzato dal sellino e caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine e il ciclista, un uomo di 62 anni, è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova.

Il conducente della vettura è stato invece trasferito in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.