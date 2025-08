Albissola Marina prepara la prima Giornata della sicurezza dei cani in acqua

Albissola Marina (Savona) – Una giornata dedicata alla sicurezza dei cani in acqua con un “villaggio” interamente dedicato e realizzato da Cressi Dog, la linea di prodotti di sicurezza per gli amici a 4 zampe realizzata dalla storica azienda ligure specializzata nelle attrezzature subacque destinate agli “umani”.

E’ la 1^ Giornata della “Sicurezza dei cani in acqua” che si svolgerà al Bau Bau Village di Albissola Marina, sabato 9 agosto, a partire dalle ore 10.

Contrariamente a quanto si pensi comunemente, infatti, non tutti i cani sanno nuotare, e spesso si sottovaluta il rischio che può rappresentare un bagno in mare, un tuffo da una

barca o un’onda improvvisa.

Durante la giornata al Bau Bau Village sarà possibile provare gratuitamente i giubbotti salvagenti (Life Jacket) e le mute in neoprene (Wetsuit) ideate e realizzate da Cressi Dog per cani. Attrezzature studiate per garantire galleggiamento, sicurezza e libertà di movimento.

I tecnici Cressi Dog saranno a disposizione per spiegazioni, consigli pratici e dimostrazioni.

Gli organizzatori ricordano che “anche le razze più predisposte all’acqua possono trovarsi in difficoltà. I prodotti dedicati al cane da Cressi non sono soltanto accessori, ma veri e propri strumenti di protezione”

Nella giornata di sensibilizzazione alla sicurezza del cane un’attenzione particolare sarà rivolta anche ai cani anziani, disabili o timorosi, per i quali è fondamentale un approccio graduale e rispettoso all’acqua. Durante l’evento si parlerà anche di educazione acquatica, per imparare a guidare il cane con calma, senza forzature, aiutandolo a prendere confidenza con l’ambiente marino.