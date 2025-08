Genova, interviene per aiutare una ragazza e viene ferito

Genova – Interviene per difendere una ragazza da un giovane che la infastidisce e viene colpito con cocci di bottiglia. E’ successo nella notte, intorno alle 3, ad un addetto alla sicurezza di in locale di piazzale Iqbal Masih, nella zona del Terminal Traghetti di Genova.

L’uomo ha notato una lite tra un 22enne di cittadinanza senegalese e una donna, che si trovava in coda insieme ad altre persone, per accedere alla discoteca.

L’uomo aveva cercato di saltare la fila sgomitando e spintonando e, ripreso, stava infastidendo la ragazza. Quando l’addetto alla sicurezza è intervenuto per sedare gli animi, è stato aggredito da un altro giovane di 27anni, concittadino del primo e che, per difendere l’amico, lo ha colpito con cocci di bottiglia.

Sul posto sono accorsi gli agenti di polizia con una volante. I due sono stati fermati ed accompagnati in Questura e, durante la stesura degli atti di rito, entrambi hanno minacciato ed insultato gli operatori, motivo per cui sono stati denunciati sia per lesioni aggravate in concorso che per violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

Il 22enne è stato anche deferito per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, poichè in possesso di un coltello.