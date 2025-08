Incidente mortale nella galleria di Pino Soprano

Genova – Forse un malore all’origine dell’incidente mortale avvenuto nella notte, all’interno della galleria che collega Pino Soprano, sulle alture di Molassana con la zona di Torrazza e permette di svalicare in Val Polcevera.

Intorno alla mezzanotte è scattato l’allarme con una telefonata al numero di emergenza 112 che segnalava la presenza di una persona a terra, vicino ad uno scooter, nella galleria.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e l’automedica e le forze dell’ordine. Il personale di soccorso si è però accorto che la persona, un pensionato di 80 anni, era ormai deceduto e per lui non c’era purtoppo più nulla da fare.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito in obitorio per gli accertamenti di rito e sono iniziate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità anche se al momento non risultano altri veicoli coinvolti.

Le ipotesi al vaglio sono quelle di un malore fatale o di un incidente causato forse da un colpo di sonno.

Si stanno verificando le riprese video di alcune telecamere della zona per accertare se, nell’orario dell’incidente, siano passati veicoli i cui conducenti potrebbero essere ascoltati dalle forze dell’ordine.