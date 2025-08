Genova, prendono a sprangate un giovane per rapinarlo: denunciati

Genova – Un episodio di violenza è avvenuto intorno alla mezzanotte tra il 2 e il 3 agosto in pieno centro a Genova, per la precisione in piazza Matteotti, dove le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per una rapina ai danni di un giovane

La vittima avrebbe raccontato di esser stata avvicinata da due individui che, armati di spranga, avrebbero iniziato a colpirlo per rapinarlo, sottraendoli lo zaino che aveva con sé contenente circa 300 euro in contanti. Il tutto prima di far perdere le proprie tracce.

La vittima è stata prima affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto, che l’hanno poi trasportata all’ospedale Galliera, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

I due malviventi sono stati rintracciati proprio nei pressi dell’ospedale genovese dove la vittima era stata portata. Al momento non è chiaro il motivo per il quale si siano recati al pronto soccorso, dove sono stati riconosciuti dal giovane rapinato e fermati dagli agenti. Nei loro confronti è scattata la denuncia.

