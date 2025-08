Marassi, ubriaco alla guida con la patente scaduta dal 2010

Genova – Notte movimentata in viale Centurione Bracelli, nel quartiere di Marassi dove continuano ad essere segnalate gare di velocità tra moto e auto e scorribande di teppistelli che guidano moto truccate e rumorose.

La polizia ha effettuato alcuni controlli fermando un 50enne risultato positivo all’alcoltest con 1,49g/l.

Gli agenti hanno inoltre scoperto che l’uomo guidava la vettura senza la necessaria patente di guida visto che il documento è risultato scaduto nel 2010 e mai rinnovato.

Per l’uomo è scattata una sanzione amministrativa.

Residenti della zona chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine per cercare di arginare il fenomeno delle gare tra moto e auto e il passaggio di moto con motori truccati anche nel cuore della notte.