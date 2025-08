Genova offre ospitalità a 1800 ragazzi del Giubileo dei Giovani

Genova ha offerto ospitalità per la notte a circa 1.800 giovani pellegrini spagnoli di ritorno dal Giubileo dei Giovani a Roma.

Confermando la sua tradizione di città di accoglienza e solidarietà sono stati messi a disposizione gli spazi del padiglione Blu, Jean Nouvelle alla Fiera.

La scorsa notte ragazze e ragazzi, provenienti da Roma e diretti a Madrid, sono stati ospitati nel padiglione grazie all’opera di coordinamento tra Comune di Genova, Protezione Civile, Polizia Locale, Camera di Commercio, Porto Antico, Alpini e volontari della Pastorale Giovanile Diocesana.

Al loro risveglio, questa mattina, i pellegrini hanno partecipato alla messa officiata dall’arcivescovo Marco Tasca, a sottolineare il legame profondo tra la Diocesi genovese e le iniziative di fede che uniscono la Chiesa universale.

All’evento era presente, in rappresentanza del Comune Cristina Lodi, assessora comunale a Famiglia, Welfare, Servizi Sociali e Disabilità

«Ringraziamo i giovani di Madrid – ha per aver portato a Genova il soffio di speranza del Giubileo dei Giovani. Questa detto Lodi – vogliamo farla nostra, per il bene presente e futuro della nostra città. È stata un’esperienza intensa e siamo profondamente grati per l’opportunità che ci è stata offerta».

Oltre alla Fiera del Mare, altri gruppi hanno trovato accoglienza diffusa in città: 280 giovani della diocesi di Burgos hanno soggiornato al Santuario Nostra Signora della Guardia, mentre una cinquantina di pellegrini diretti ad Andorra sono stati ospitati al Garbo.

Questa rete di solidarietà testimonia la capacità di Genova di trasformare ogni struttura in un luogo di incontro e ospitalità. Genova, dunque, non è stata semplice tappa di passaggio, ma protagonista attiva di un’esperienza che unisce fede e solidarietà, dimostrando quanto sappia trasformarsi in faro di umanità e fratellanza.

Parallelamente, il capoluogo ligure ha celebrato anche il ritorno dei suoi concittadini radunatisi nella Capitale dal 28 luglio al 3 agosto insieme a oltre un milione di coetanei da tutto il mondo per vivere insieme una settimana di fede, preghiera e incontro in comunione con Papa Leone XIV: circa 300 giovani della Diocesi di Genova che, accompagnati anche dall’arcivescovo Tasca, hanno partecipato al Giubileo dei Giovani.

Organizzata dalla Pastorale Giovanile Diocesana, la trasferta ha rappresentato un’occasione unica di preghiera, condivisione e crescita spirituale, all’insegna della parola “pace” declinata in tutte le lingue.