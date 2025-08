Genova, tenta il furto in un supermercato al Lagaccio e aggredisce un vigilante: arrestato

Genova – Attimi di tensione si sono vissuti nel corso della prima serata di ieri in via Adamo Centurione, nella zona del Lagaccio.

Qui un uomo di 35 anni ha fatto il suo ingresso in un supermercato, dove ha tentato di sottrarre della merce. Il tentativo di furto è stato notato da un addetto alla vigilanza.

Il 35enne si è dato rapidamente alla fuga, uscendo dal negozio e scappando lungo la via, probabilmente senza sapere che la strada fosse priva di sbocchi. Dopo essersi visto raggiunto dal vigilante, ha estratto la cintura e ha iniziato a colpirlo, prendendolo anche a pugni in faccia.

In un secondo momento ha tentato di scavalcare la ringhiera di un giardino privato, con l’intenzione di gettarsi di sotto nonostante il dislivello.

Quando le forze dell’ordine sono intervenute sul posto, hanno trovato i due attaccati alla balaustra: il vigilante, posizionato sul lato strada, stava trattenendo il 35enne per non farlo cadere giù. Per recuperare il malvivente si è reso necessario, oltre all’arrivo delle forze dell’ordine, anche quello dei Vigili del Fuoco. Dopo il recupero, è scattato l’arresto.

