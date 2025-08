Genova, tentato omicidio a Principe: arrestato un uomo di 35 anni

Genova – Un uomo di 35 anni è stato arrestato per il tentato omicidio avvenuto ieri sera in via Andrea Doria, a due passi dalla stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe.

L’episodio è avvenuto poco dopo le 20:30, quando due uomini avrebbero iniziato a litigare per strada. La situazione è presto degenerata, fino a quando uno dei due non ha estratto un coltello con il quale ha colpito alla gola il rivale, lasciandolo per terra e tentando di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del ferito per poi trasportarlo all’ospedale Galliera. Le sue condizioni sono apparse meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato e il trasporto presso il Pronto Soccorso è avvenuto in codice giallo, quello di media gravità.

Dopo aver tentato di ricostruire la vicenda, le forze dell’ordine hanno dato immediatamente il via alle indagini che sono state condotte visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e ascoltando le testimonianze dei presenti.

Poco distante è stato fermato e arrestato un uomo di 35 anni, considerato il responsabile del tentato omicidio.

