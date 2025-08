Lutto nel mondo del basket, è morto il genovese Marco Bonamico

Genova – Il mondo del basket piange Marco Bonamico, vera e propria leggenda della pallacanestro italiana, morto nelle scorse ore all’età di 68 anni. Nato a Genova il 18 gennaio del 1957, ha iniziato la sua carriera nella Virtus Bologna, diventandone un’icona nel corso della carriera nonostante una breve parentesi ai rivali della Fortitudo Bologna. In totale ha disputato 15 stagioni in Serie A1 e 4 in Serie A2, vincendo anche due campionati e due Coppe Italia con la Virtus.

Ha giocato 154 partite con la Nazionale italiana, facendo registrare 777 punti totali. In azzurro ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Mosca del 1980 e ha vinto la medaglia d’oro agli Europei di Francia 1983.

Dopo aver terminato la sua carriera a metà anni Novanta, è stato per anni la seconda voce Rai nelle telecronache cestistiche accanto a Franco Lauro. Nel 2009 è stato eletto presidente della seconda lega professionistica italiana.

“Ci ha lasciati nella notte il “Marine”, Marco Bonamico, uno dei più bravi giocatori italiani di tutti i tempi. Aveva 68 anni ed era ricoverato da più giorni all’ospedale di Bellaria. Ha lasciato un ricordo positivo come atleta e come uomo in ogni realtà che lo ha visto protagonista.

Il presidente FIP Giovanni Petrucci, commosso e colpito dalla notizia, a titolo personale e a nome della pallacanestro italiana, è vicino alla famiglia, alla signora Clara e alla figlia Elena, e ne condivide il cordoglio.

Marco Bonamico non era stato solo un top player, ma anche presidente GIBA e della Legadue e commentatore televisivo con la RAI: nel 2004 aveva commentato i Giochi Olimpici di Atene e la medaglia d’argento della Nazionale insieme a Franco Lauro.

Una carriera intensa la sua: due scudetti (in epoche diverse) con la Virtus Bologna, fra cui quello della stella nel 1984, due Coppe Italia, ma anche un’importante carriera in Nazionale (151 presenze e 777 punti) con l’Argento dei Giochi Olimpici di Mosca nel 1980 e l’Oro Europeo di Nantes.

Aveva giocato anche con Fortitudo Bologna, Mens Sana Siena, Olimpia Milano, Basket Napoli, Forlì e Udine. Aveva promosso la pallacanestro in tutte le forme e modalità. È stato un pioniere del 3X3”, si legge sul sito della FIP.

