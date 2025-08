Alassio, infastidisce i passanti e aggredisce i carabinieri: arrestato

Alassio (Savona) – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri a seguito di quanto accaduto in piazza Quartino ad Alassio. I militari dell’arma sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona che informava sulla presenza del 31enne che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava importunando i passanti.

All’arrivo sul posto dei carabinieri, la situazione è ulteriormente peggiorata. L’uomo ha raccolto una lattina, l’ha aperta e ha iniziato ad utilizzarla come una lama, minacciando di colpire sé stesso e i presenti.

Solo l’intervento dei militari dell’arma ha impedito che la situazione potesse ulteriormente degenerare e ha disarmato il malvivente, che ha comunque provato a reagire durante il fermo. Il 31enne è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere dell’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale.

