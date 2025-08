Albissola Marina, a fuoco uno stabilimento balneare: soccorsi sul posto

Albissola Marina (Savona) – Attimi di grande paura questa mattina nei pressi dei ‘Bagni Sirena’ ad Albissola Marina, dove è scoppiato un incendio all’interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e hanno dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme, andate avanti per alcune decine di minuti. Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o intossicate.

Molto più pesanti le ripercussioni sul traffico. L’Aurelia è stata chiusa in direzione Savona e lunghe code si sono registrate anche nella carreggiata opposta. Inoltre, è stata interdetta la viabilità pedonale anche lungo la Passeggiata degli Artisti.

Al momento rimangono da chiarire le cause dell’incendio. Sono ancora in corso gli accertamenti per far luce sull’episodio.

