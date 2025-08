Autostrade replica alla sindaca Salis dopo l’attacco sulle manutenzioni

Genova – Autostrade per l’Italia conferma l’impegno e gli accordi assunti nel territorio ligure e ribadisce che la sicurezza resta la priorità.

In una nota diffusa in serata ASPI replica, senza citarla, alle dichiarazioni della sindaca di Genova Silvia Salis circa gli aumenti dei costi per la realizzazione del tunnel sottomarino che dovrebbe sostituire la strada Sopraelevata Aldo Moro.

“In merito alle dichiarazioni circolate oggi riguardo gli impegni di Aspi nei confronti della comunità ligure – scrive Aspi – l’azienda ci tiene a far sapere che è fortemente impegnata a rispettare gli accordi assunti con gli enti locali. In questo contesto si ricorda che Aspi rimane assolutamente concentrata sul tema della sicurezza, che resta prioritaria in tutte le sue attività, a partire dal prosieguo del vasto piano di ammodernamento e manutenzione che sta portando avanti su tutta la rete in concessione, con uno sforzo notevole proprio sul territorio ligure.