Tunnel subportuale, Salis attacca Autostrade: “Vuole coprire l’aumento dei costi tagliando le manutenzioni”

Genova – Il Comune di Genova attacca Autostrade per l’Italia. É quanto emerso durante il consiglio comunale odierno, quando la sindaca Silvia Salis ha preso parola e ha informato di aver ricevuto una lettera lo scorso 21 luglio da parte dell’ad di Aspi, Arrigo Giana, che informava dell’intenzione di compensare i costi aggiuntivi della costruzione del tunnel subportuale con la riduzione di alcune delle voci a carico del concessionario a seguito dell’accordo negoziale.

“Nel corso di un’interlocuzione formale tra la sottoscritta e l’ad di Aspi è emerso che i costi di realizzazione sono cresciuti da 700 milioni a 1 miliardo e 129 milioni. La stessa Aspi vorrebbe compensare i costi aggiuntivi con la riduzione, anche temporanea, di una o più delle voci a carico del concessionario, nell’ambito di quanto previsto dall’accordo negoziale”, esordisce la Sindaca.

“In sostanza – prosegue Salis – Autostrade per l’Italia ci ha detto che siccome il tunnel subportuale costa di più allora non farebbero gli altri interventi per i quali vi era già l’accordo. Questa è una cosa grave. I genovesi sono tornati a pagare il pedaggio, che ricordo non avremmo dovuto pagare fino al 2031. Invece, dal 2021 siamo tornati a pagarlo. Ora vediamo ridurre le opere e gli interventi di risarcimento che Aspi si era impegnata a fare”.

Dopo aver informato l’aula, la Sindaca spiega quella che è la posizione della giunta: “Noi non intendiamo in nessun modo rinunciare al risarcimento dovuto a questa città per quello che è successo e per i disagi successivi alla tragedia. L’accordo prevede già che se i costi per la realizzazione del tunnel subportuale e della Val Fontanabuona eccedessero i 930 milioni previsti, questi andrebbero ridistribuiti tra quelli che sono i pedaggi di tutta la rete nazionale. Non c’è alcun motivo di riversare i costi del tunnel sulle opere che Genova si stava aspettando. Tra gli interventi sacrificati ci sarebbero la manutenzione e la messa in sicurezza di ponti e viadotti. Non devo certo ricordare che Genova ne possiede 620 e questo è un grande onere che comporta anche dei rischi”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]