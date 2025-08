Genova, chiusi gli accessi alla Sopraelevata da Genova Ovest e via Cantore

Genova – Questa mattina potrebbero verificarsi alcuni disagi alla circolazione della zona compresa tra il quartiere genovese di Sampierdarena, Dinegro e la zona intorno alla stazione ferroviaria di Principe.

Il motivo è la chiusura temporanea degli accessi alla Sopraelevata da via Cantore e dall’uscita autostradale di Genova Ovest.

Questa dovrebbe durare alcune ore andando avanti per buona parte della mattinata e si rende necessaria per alcuni sopralluoghi da parte dei tecnici a seguito del crollo dei calcinacci avvenuto nella notte dello scorso 29 luglio.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale, che hanno informato della chiusura e si sono portati sul posto per gestire il traffico lungo la zona.

