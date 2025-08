Genova, detenuto a Pontedecimo aggredisce quattro agenti

Genova – Un nuovo episodio di violenza si è verificato in carcere. Questa volta è accaduto nell’istituto penitenziario situato nel quartiere genovese di Pontedecimo, dove un detenuto ha improvvisamente aggredito quattro agenti.

Gli uomini della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti a seguito della colluttazione e la situazione è stata riportata sotto controllo solamente grazie al pronto intervento di alcuni colleghi. L’aggressore sarebbe un detenuto che già in passato si era reso protagonista di episodi violenti nei confronti di agenti e che adesso è stato trasferito in un’altra sede, mentre per i quattro si è reso necessari ricorrere alle cure mediche.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e cosa abbia scaturito la violenza dell’uomo.

