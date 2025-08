Genova, rapina e aggredisce un passante in pieno giorno a San Teodoro: arrestato

Genova – Una violenta rapina si è verificata questa mattina in via Asilo Davide e Delfina Garbarino, nel quartiere genovese di San Teodoro.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 36 anni, risultato essere senza fissa dimora, si sarebbe avvicinato ad una persona che stava transitando sul marciapiede e le avrebbe chiesto delle monete. Al rifiuto, l’avrebbe colpita con violenza in pieno volto, facendole perdere l’equilibrio e rubandole lo zaino che aveva con sé. Il tutto prima di darsi alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno prestato le prime cure nei confronti del passante e si sono messi alla ricerca del malvivente, rintracciandolo poco distante.

L’uomo è stato fermato e tratto in arresto, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]