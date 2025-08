Albenga, bambino di 9 anni sviene in spiaggia, grave al Gaslini

Albenga (Savona) – Resta ricoveratto in prognosi riservata, all’ospedale Gaslini di Genova, il bambino di nove anni che ieri pomeriggio si è sentito male mentre si trovava con i familiari nella spiaggia libera del Lungomare Colombo.

Il piccolo ha improvvisamente perso i sensi e ha avuto problemi respiratori che hanno allarmato i presenti e i soccorritori che hanno tentato di aiutarlo. Tra la disperazione delle persone presenti il piccolo è stato sottoposto a massaggio cardiaco.

Fortunatamente le chiamate al numero di emergenza 112 sono state immediate e la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto.

Sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce Bianca di Alassio e l’automedica del 118 e il personale ha rianimato il piccolo paziente con massaggio cardiaco e somministrazione di ossigeno e lo hanno stabilizzato per poi trasferirlo urgentemente all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso, il più grave.

I medici hanno però valutato la gravità della situazione chiedendo l’intervento dell’elicottero per il trasporto urgente al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini, eccellezza pediatrica europea.

Nel centro specializzato il bambino è stato ricoverato nel reparto di rianimazione dove si trova in terapia intensiva.

Il bambino si trova ad Albenga in vacanza con i genitori che lo hanno raggiunto a Genova partendo in auto dalla località del savonese.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]