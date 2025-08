Caos Autostrade, conto alla rovescia per i lavori sul nodo di Busalla

Busalla (Genova) – Conto alla rovescia per l’avvio del cantiere autostradale che potrebbe portare pesanti disagi alla vallata e agli automobilisti in viaggio sull’Autostrada A7 Genova – Milano in direzione mare. Da lunedì 11 agosto, infatti, scattano i lavori per il il restyling dell’intero “nodo” di Busalla e anche se le dure proteste dei Comuni della zona, degli Autotrasportatori e delle associazioni dei Consumatori hanno scongiurato la chiusura totale del casello, in entrata ed in uscita, da lunedì scatterà un restringimento di carreggiata e la chiusura della rampa di uscita per chi arriva da nord. Un provvedimento destinato sicuramente a creare disagi e rallentamenti che potranno avere un impatto molto importante nell’autunno quando partirà il rifacimento delle gallerie Giovi e Campora.

Autostrade per l’Italia ha comunicato che garantirà nelle giornate e nelle fasce orarie in cui è previsto maggiore traffico un presidio aggiuntivo con la presenza di un mezzo di soccorso meccanico ma non è chiaro come la presenza di un mezzo di soccorso possa in qualche modo influire su code e rallentamenti.

Viene inoltre garantita la presenza di due corsie per ogni senso di marcia lungo la direttrice parallela – l’Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce – sulla quale sarà indirizzato il traffico. Secondo Autostrade per l’Italia “il periodo per effettuare gli interventi è stato scelto in quanto storicamente si tratta delle settimane meno trafficate in direzione Sud, essendo l’esodo già avvenuto e il controesodo previsto in direzione Nord”.

Forti le perplessità di automobilisti e trasportatori che ricordano che il traffico sull’autostrada A7 Genova – Milano è sempre presente in modo intenso e che durante l’estate, specie nei fine settimana, il flusso di veicoli che si sposta da Nord verso le spiagge della Liguria è molto intenso.

La richiesta di annullamento del pedaggio durante tutta la durata di esecuzione dei lavori è poi la risposta di associazioni e organizzazioni professionali che si domandano perché si debba pagare per percorrere tratti autostradali costantemente oggetto di cantieri e rallentamenti.