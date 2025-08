Cogoleto festeggia San Lorenzo con raccolta fondi per emporio solidale

Cogoleto (Genova) – Una raccolta di fondi per creare un emporio solidale per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà. L’ha organizzata la Parrocchia Santa Maria Maggiore in occasione delle celebrazioni per la festa di san Lorenzo.

In accordo con la confraternita San Lorenzo si è deciso di destinare un locale vicino alla Chiesa San Sebastiano ad emporio polifunzionale, uno spazio di accoglienza, incontro, distribuzione di alimenti e sostegno alle fragilità in collaborazione con i servizi sociali comunali e le associazioni di volontariato.

Per i lavori di ristrutturazione è necessario l’intervento di ditte e persone specializzate ed il costo dei lavori si aggira intorno ai 45mila euro.

Oltre alle offerte raccolte durante i festeggiamenti tramite la Caritas parrocchiale, la Confraternita San Lorenzo e al parroco don Antonio Ferri, sarà possibile contribuire con un bonifico bancario sull’ IBAN IT07 Q053 8731 9700 0004 7158 997 Banca BPER, ricordando la causale “Emporio”.

“San Lorenzo fu uomo della carità – scrive don Ferri in una lettera ai suoi parrocchiani – Facendo tesoro di questa eredità, la nostra parrocchia ha deciso di ampliare il già intenso servizio caritativo che viene realizzato in modo particolare dalla Caritas”. La proposta dell’emporio lanciata nei giorni della festa patronale vuole “dare a questo significativo momento della vita del nostro paese un ulteriore ‘valore aggiunto'”, prosegue.

“Fino ad ora – prosegue il parroco – gli interventi di ristrutturazione del locale hanno visto la preziosa collaborazione di volontari (scout, Croce d’Oro, alpini, singoli). Ogni sostegno permetterà di conservare ancora meglio lo spirito della festa patronale, sentendo come nostro quel dovere della carità che san Lorenzo visse con coerenza e per cui ha dato la sua vita”.

Dal 7 al 9 agosto nella Chiesa parrocchiale Santa Maria Maggiore si celebrerà il triduo di preghiera durante la messa delle ore 18. Domenica 10 agosto, giorno della festa, le messe saranno officiate alle 9:30 nell’Oratorio San Lorenzo, alle 11 (solenne) e alle 18 nella parrocchiale.

Sempre il 10 agosto alle 20:30 in chiesa si canteranno i vespri e alle 21 si terrà la solenne processione per le vie del paese con la statua di san Lorenzo e i crocifissi delle confraternite, che si concluderà con la preghiera sul sagrato dell’ingresso laterale della parrocchiale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]