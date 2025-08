Skymetro, incontro al MIT: Genova non dovrà restituire i soldi già spesi per il progetto

Roma – Genova non dovrà restituire i soldi spesi sino ad ora per il progetto per la realizzazione dello Skymetro e potrà accedere ai nuovi bandi per i fondi necessari al nuovo progetto per un mezzo di trasporto che colleghi il centro con la alta Valbisagno.

“Incontro al Mit tra il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la sindaca di Genova Silvia Salis. Al centro del colloquio, cordiale e concreto, il tema del finanziamento per Skymetro e in generale sui dossier che interessano il capoluogo ligure. Preso atto che la giunta cittadina non intende realizzare l’opera, è stato affrontato il tema delle risorse già erogate, evidenziando che quelle già spese non dovranno essere restituite.

Salvini ha confermato di continuare a seguire con la massima attenzione i dossier che riguardano il capoluogo ligure, e per questo inviterà tutti i soggetti coinvolti a discutere di alcuni temi delicati come quelli delle grandi opere a partire dal tunnel subportuale.

La sindaca Salis esprime soddisfazione per l’incontro, ringrazia il Ministro per la disponibilità e conferma la volontà del Comune di Genova di partecipare al prossimo avviso pubblico con un nuovo progetto per il trasporto pubblico dedicato alla Val Bisagno. Salis esprime anche soddisfazione per la volontà del Ministro di organizzare un tavolo con Aspi e tutti i soggetti interessati al tunnel subportuale”, così recita una nota congiunta del Ministero e del Comune di Genova.

