Ventimiglia, minaccia la compagna con un fucile: arrestato

Ventimiglia (Imperia) – Un uomo di 59 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine per aver minacciato di morte la propria convivente brandendo in mano un fucile detenuto illegalmente. I fatti sarebbero accaduti all’interno della sua abitazione situata in località Sant’Antonio, nel territorio comunale di Ventimiglia.

Inoltre, gli agenti intervenuti hanno ritrovato un vero e proprio arsenale nella disponibilità del 59enne. Tra queste, oltre al fucile con il quale avrebbe minacciato la compagna, anche una carabina e diverse cartucce e munizioni di diverso calibro. Tutte accuratamente nascoste in soffitto e non dichiarate allo stato italiano.

Inoltre, un fucile sarebbe stato trovato anche nella sua auto. In tal senso, l’uomo avrebbe dichiarato la sua intenzione di togliersi la vita, ma che sarebbe stato convinto a desistere dalla sua stessa compagna.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il conseguente trasporto presso il carcere di Sanremo.

