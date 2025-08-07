Addio a Gianni Berengo Gardin, il maestro della fotografia aveva 94 anni

Genova – All’età di 94 anni è morto ieri sera Gianni Berengo Gardin, storico fotografo e fotoreporter ligure nato a Santa Margherita nell’ottobre del 1930.

Considerato uno dei più grandi fotografi italiani di tutti i tempi, nacque in Liguria perché sua mamma era la direttrice dell’Hotel Imperiale di Santa Margherita Ligure.

Iniziò a dedicarsi alla fotografia a partire dagli anni Cinquanta, documentando l’evoluzione del paesaggio e della società del nostro paese dai primi anni del secondo dopoguerra fino al resto del Novecento e dei primi anni Duemila.

Nel corso della sua vita ha tenuto centinaia di esposizioni tra l’Italia e l’estero: tra queste, si segnalano quelle a Losanna, New York e Parigi.

Di grande impatto i suoi reportage, con migliaia di scatti in tutta la carriera. Le sue immagini erano contraddistinte dal bianco e nero. Negli anni Settanta era stato inserito tra i migliori 32 fotografi al mondo dalla rivista ‘Modern Photography’.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]