giovedì 7 Agosto 2025
Genova, aggredisce i poliziotti intervenuti per una lite: 22enne arrestato

Polizia auto volantiGenova – Le forze dell’ordine sono intervenute nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18:30, nei pressi dei giardini posti di fronte alla stazione ferroviaria di Brignole dopo la segnalazione di una violenta lite tra giovani.
Arrivati sul posto, hanno trovato due coetanei che si stavano colpendo con violenza con calci e pugni. Intervenuti per riportare la situazione sotto controllo, uno dei due, di 22 anni, ha iniziato a colpire gli agenti con forza, sferrando loro pugni al volto e alle costole e graffiandoli sul viso.
Solo a fatica la situazione è tornata sotto controllo e il 22enne è stato arrestato per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. I due agenti feriti sono stati medicati dai sanitari del 118 giunti sul posto. Le ferite di uno dei due sono state giudicate guaribili in cinque giorni.——————————————————————————————————
