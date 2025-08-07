Genova, scooter in fuga dalla Polizia Locale provoca incidente alla Foce: due feriti

Genova – Uno scooter guidato da un 35enne che percorreva contromano via della Libertà, inseguito da una pattuglia della Polizia Locale in sirena, è arrivato nei pressi dell’incrocio con via Cecchi dove si è scontrato con un altro scooter che percorreva la stessa via in direzione Viale Brigate Partigiane. É accaduto poco prima delle ore 16 di oggi nel quartiere genovese della Foce.

Ad avere la peggio è stata la conducente del secondo scooter, una ragazza di 23 anni, che ha riportato varie escoriazioni e dolore alla clavicola con epistassi. Ferito anche l’uomo a bordo dello scooter in fuga.

Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e trasportati all’ospedale San Martino di Genova in codice giallo, quello di media gravità. L’incrocio è stato temporaneamente chiuso per consentire gli accertamenti di rito da parte degli agenti della Polizia Locale.

