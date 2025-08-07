Genova, tragedia a San Fruttuoso: morta una donna investita da un’auto

Genova – Una tragedia si è consumata questa mattina in piazza Terralba, nel quartiere genovese di San Fruttuoso. Una donna anziana che stava attraversando la strada è stata investita in pieno da un mezzo di passaggio.

L’impatto è stato molto violento e ha causato una rovinosa caduta da parte della donna, che è sbattuta violentemente sull’asfalto e ha riportato ferite che sono state considerate molto gravi fin da subito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti della signora e l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale San Martino. Purtroppo, poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso, è stato dichiarato il decesso.

Sono stati avviati gli accertamenti necessari per chiarire quanto successo e per stabilire se la donna stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali. Inoltre, gli agenti hanno gestito il traffico che si è creato nella zona.

