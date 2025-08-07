giovedì 7 Agosto 2025
Meteo Liguria, tempo più stabile e soleggiato, torna il caldo

Redazione Liguria
0

meteo Liguria giovedì 7 agosto 2025L’anticiclone presente sul Mediterraneo si estende anche sulla penisola italiana proteggendola dall’arrivo di perturbazioni e il tempo torna al bello e alla stabilità.
Attese giornate ampiamente soleggiate e temperature in graduale aumento.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 7 agosto 2025:
Al mattino cieli ampiamente sereni su tutta la regione e in particolare sui versanti marittimi, mentre sui versanti padani del centro-ponente potranno essere presenti nubi basse o nebbie in particolare nella prima parte della mattinata.
Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità sparsa nell’interno, con cieli ancora una volta soleggiati in costa.
Venti a tratti tesi dai quadranti settentrionali in mattinata tra Savonese e Genovesato, deboli altrove. Nel pomeriggio rotazione ai quadranti meridionali e indebolimento dei flussi.
Mari stirato sotto costa al mattino sul settore centrale, mosso al largo, poco mosso altrove.
In calo a poco mosso a tratti calmo nel corso della giornata.
Temperature stazionarie o in lieve aumento, per compressione adiabatica sulla riviera di ponente, nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi.
Sulla costa temperature minime tra +20°C/+25°C e massime tra +26°C/+32°C.
Nell’interno temperature minime tra +9°C/+19°C e massime tra +24°C/+33°C.

