Meteo Liguria, tempo più stabile e soleggiato, torna il caldo

L’anticiclone presente sul Mediterraneo si estende anche sulla penisola italiana proteggendola dall’arrivo di perturbazioni e il tempo torna al bello e alla stabilità.

Attese giornate ampiamente soleggiate e temperature in graduale aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 7 agosto 2025:

Al mattino cieli ampiamente sereni su tutta la regione e in particolare sui versanti marittimi, mentre sui versanti padani del centro-ponente potranno essere presenti nubi basse o nebbie in particolare nella prima parte della mattinata.

Nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità sparsa nell’interno, con cieli ancora una volta soleggiati in costa.

Venti a tratti tesi dai quadranti settentrionali in mattinata tra Savonese e Genovesato, deboli altrove. Nel pomeriggio rotazione ai quadranti meridionali e indebolimento dei flussi.

Mari stirato sotto costa al mattino sul settore centrale, mosso al largo, poco mosso altrove.

In calo a poco mosso a tratti calmo nel corso della giornata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, per compressione adiabatica sulla riviera di ponente, nei valori minimi, in lieve aumento in quelli massimi.

Sulla costa temperature minime tra +20°C/+25°C e massime tra +26°C/+32°C.

Nell’interno temperature minime tra +9°C/+19°C e massime tra +24°C/+33°C.