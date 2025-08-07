Vezzano Ligure, incidente auto-moto: chiusa la SS 330

Vezzano Ligure (La Spezia) – Un incidente si è verificato questa mattina lungo la Strada Statale 330 ‘Di Buonviaggio’. Il sinistro stradale ha coinvolto una macchina e una moto, ma è ancora da chiarire la dinamica di quanto successo.

Il bilancio è di una persona rimasta ferita, soccorsa dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul posto. Al momento non è chiaro quanto siano gravi le sue condizioni di salute.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i tecnici di Anas. Per favorire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto di strada interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni. Gli agenti stanno gestendo il traffico e sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

