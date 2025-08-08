Alassio, violenza sessuale su una 19enne: arrestato 40enne latitante

Alassio (Savona) – A seguito di una lunga e accurata attività di indagine condotta dalla Squadra Mobile di Savona, dal Commissariato di Alassio, dall’Interpol e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è stato rintracciato e arrestato un uomo di 40 anni latitante da quasi tre anni accusato del reato di violenza sessuale ai danni di una giovane, all’epoca dei fatti 19enne, avvenuto nel settembre del 2022 ad Alassio.

L’uomo, un cittadino senegalese, insieme ad altri due uomini, cittadini italiani, hanno approfittato della condizioni alterate della giovane all’uscita di una discoteca, costringendola ad avere diversi rapporti sessuali nei pressi del locale.

I due cittadini italiani erano già stati arrestati e poi successivamente condannati, mentre il 40enne aveva fatto perdere le proprie tracce e si era dato alla latitanza.

Come detto, dopo le attività di indagine è stato rintracciato ed arrestato nei pressi della città di M’bour, in Senegal. Sono già state avviate le procedure per l’estradizione e per il suo trasferimento in Italia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]