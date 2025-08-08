Genova, chiusa la strada Guido Rossa in direzione levante

Genova – La via Guido Rossa è stata chiusa in direzione levante e nella zona di Sampierdarena il traffico è in tilt per la protesta ai varchi portuali e per il flusso di veicoli in arrivo e in partenza con i Traghetti.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità cittadina e sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

Sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia si segnalano code e rallentamenti tra Genova Pegli e il bivio con la A7 Genova – Milano e in uscita a Genova Ovest.

notizia in aggiornamento

