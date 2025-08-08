Genova, cinghiali a spasso in corso Gastaldi e in corso Sardegna

Genova – Ancora una notte di scorribande per i cinghiali a spasso per le vie della città. Ieri sera, intorno alla mezzanotte è scattato l’allarme in corso Gastaldi, all’altezza di via Barrili dove una famigliola di animali passeggiava tranquillamente per strada alla ricerca di cibo tra i cassonetti della spazzatura.

La segnalazione ha fatto scattare il consueto messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti per possibili incidenti anche gravi come già avvenuto proprio in via Gastaldi.

I cinghiali, specie se spaventati, possono attraversare la strada improvvisamente venendo travolti da auto che riportano pesanti danni ma possono anche buttare a terra moto e scooter di passaggio.

Poche ore più tardi, intorno alle 3 di questa notte, un’altra segnalazione è arrivata dalla zona di corso Sardegna, all’altezza dell’ex mercato ortofrutticolo dove sono presenti numerosi bidoni della spazzatura ricolmi di “prelibatezze” provenienti dalle cucine del centro commerciale.

I cinghiali hanno attraversato la strada, percorso strade e stradine e anche in questo caso è scattato il messaggio di allerta della polizia locale.

L’emergenza cinghiali in città non sembra dunque essere cessata ed anzi prosegue senza contrasto.

Le associazioni animaliste ripetono che sarebbe possibile contenere il fenomeno in modo incruento semplicemente distribuendo cibo trattato con farmaci anti fecondativi nei periodi “degli amori” dei cinghiali.

Il blocco delle nascite o la loro sensibile riduzione, porterebbe ad un naturale decremento del numero di animali presenti in città e senza essere costretti a catture e uccisioni che suscitano polemiche e proteste.

(foto di Archivio)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]