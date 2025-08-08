Genova, scippa un passeggero del bus: 26enne denunciato

Genova – Un 26enne è stato denunciato dai Carabinieri per uno scippo avvenuto a bordo di un autobus Amt.

I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa, quando il malvivente ha avvicinato un altro passeggero e, approfittando di un momento di distrazione, gli ha strappato la collanina da collo e si è dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e avviato le indagini visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul mezzo pubblico. Queste hanno permesso di risalire al 26enne, che nel frattempo aveva già ceduto l’oggetto ad un compro oro. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre l’uomo rintracciato è stato denunciato e dovrà rispondere delle accuse di furto con strappo e autoriciclaggio.

