Genova, uomo investito in via XX Settembre: è gravissimo

Genova – Un grave incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in via XX Settembre, in pieno centro a Genova, dove un uomo di circa 70 anni è stato travolto da un’auto della Guardia di Finanza.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo abbia attraversato lontano dalle strisce pedonali senza accorgersi dell’arrivo della vettura che procedeva in direzione di piazza De Ferrari.

Le sue condizioni sono apparse molto gravi fin da subito. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stato intubato e trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno iniziato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]