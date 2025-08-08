venerdì 8 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, uomo investito in via XX Settembre: è gravissimo
CentroNotizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, uomo investito in via XX Settembre: è gravissimo

Redazione Liguria
0

ambulanza croce bianca genoveseGenova – Un grave incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno in via XX Settembre, in pieno centro a Genova, dove un uomo di circa 70 anni è stato travolto da un’auto della Guardia di Finanza.
Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo abbia attraversato lontano dalle strisce pedonali senza accorgersi dell’arrivo della vettura che procedeva in direzione di piazza De Ferrari.
Le sue condizioni sono apparse molto gravi fin da subito. Soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stato intubato e trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno iniziato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ricerca provette

Mare di Liguria, Goletta Verde: il 52% dei campioni è risultato...

Cronaca
Pegli, polizia locale sulla spiaggia libera

Genova, controlli della polizia locale sulle spiagge del Ponente

Cronaca
Carabinieri

Alassio, aggredito dal branco nella notte: giovane trasportato all’ospedale

Cronaca
portuali Genova contro armi israele

Genova, portuali in protesta contro le armi in porto: la situazione...

Cronaca