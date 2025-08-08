Riva Trigoso, ferito dopo la caduta da uno scoglio: in codice rosso all’ospedale

Sestri Levante (Genova) – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Riva Trigoso, località nel territorio comunale di Sestri Levante, dove un bagnante è caduto da uno scoglio ed è rimasto ferito in maniera seria.

E’ accaduto sotto gli occhi di diverse persone, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Guardia Costiera. Per velocizzare le operazioni di soccorso, è stato allertato anche l’elisoccorso.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, l’uomo è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale genovese San Martino. Avrebbe riportato diverse ferite e contusioni, oltre alla frattura di un arto.

Rimane da chiarire la causa della caduta, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che il ferito abbia perso l’equilibrio in maniera autonoma.

