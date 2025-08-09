sabato 9 Agosto 2025
Albenga, incidente stradale nella notte, 2 persone ferite

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiAlbenga (Savona) – E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale Aurelia, nel territorio comunale. Per cause ancora da accertare due veicoli si sono scontrati all’incrocio con via del Cristo intorno alle due ed il fragore dell’impatto ha risvegliato i residenti che hanno allertato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.
I feriti sono stati estratti dai mezzi ed affidati alle cure del personale sanitario che ha poi trasferito in due in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
I vigili del fuoco hanno anche controllato che le batterie di una delle auto, con motore ibrido, non si surriscaldassero con pericolo di esplosioni ed incendi.
Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente. Potrebbero essere utilizzate anche immagini di alcune telecamere presenti nella zona dell’incidente.
