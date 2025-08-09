Genova, alimenti mal conservati in un minimarket, locale chiuso

Genova – Alimenti mal conservati, prodotti congelati conservati in modo non adeguato e presenza di mosche e moscerini. Gli agenti di polizia hanno controllato un minimarket di via Avio, nel quartiere di Sampierdarena ed hanno rilevato alcune irregolarità che hanno portato alla chiusura del locale.

Gli agenti dell’U.P.G. e S.P., ieri mattina, hanno proceduto ad un controllo in un minimarket di via Avio. All’interno erano presenti tre soggetti, tutti soci e titolari dell’impresa. Agli operatori sono apparse subito evidenti diverse anomalie, come la presenza di un frigorifero destinato alla conservazione di alimenti surgelati che era stato acceso al momento del loro ingresso, così come i numerosi prodotti alimentari, tra cui frutta e verdura, andati a male. Massiccia la presenza di mosche e moscerini.

Per questi motivi è stato richiesto l’intervento della Polizia Locale (Nucleo Commercio) e della A.S.L. 3 (Servizio Igiene ed Alimenti) per effettuare i necessari controlli da cui sono emerse gravi irregolarità, per le quali è stata disposta da parte di A.S.L. 3 la sospensione totale dell’attività e, da parte della Polizia Locale, l’elevazione di sanzione amministrativa per mancata osservazione delle temperature massime e minime di conservazione dei prodotti alimentari.

Infine è stato richiesto l’intervento di personale A.M.I.U. per lo smaltimento della merce deperita.

