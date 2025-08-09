Genova, partenze traghetti, previsti disagi al traffico

Genova – Partenze e arrivi con i traghetti ancora al culmine della stagione e per il traffico cittadino si prevede un’altra giornata di code e rallentamenti nella zona del porto e su strade ed autostrade attorno al capoluogo.

In particolare la polizia locale prevede che i flussi del traffico siano particolarmente consistenti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 di questa mattina e dalle ore 16.00 alle ore 21.00 questa sera.

Dopo il caos di ieri, complice anche la manifestazione di protesta dei lavoratori portuali contro l’arrivo di una nave carica di armi e munizioni, è previsto traffico molto intenso in zona Via Balleydier, Via Albertazzi Via Di Francia e limitrofe.

Il flusso di veicoli in partenza e arrivo con i traghetti è molto consistente e anche per oggi il traffico della zona potrebbe essere particolarmente caotico.