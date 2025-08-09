Meteo Liguria, ancora tempo stabile e caldo in ulteriore aumento

L’anticlone resta ben saldo e forte sul Mediterraneo e protegge l’Italia e la Liguria dal passaggio di perturbazioni. Sulla nostra regione, quindi, prosegue la fase di tempo stabile con caldo che diverrà sempre più opprimente ed intenso.

Queste, nel dettaglio, le previsiono meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 9 agosto 2025:

Su tutta la regione tempo stabile e soleggiato. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo e saranno più probabili nelle aree interne durante il pomeriggio.

Venti deboli da nord al mattino, deboli da sud nel pomeriggio.

Mare calmo o quasi calmo.

Temperature in generale aumento

Sulla costa previste temperature minime tra +23°C/+26°C e massime tra +29°C/+33°C.

Nell’interno temperature minime tra +14°C/+21°C e massime tra +28°C/+36°C.