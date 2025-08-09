Salute, in Liguria ambulatori aperti a Ferragosto, ecco dove

In Liguria ambulatori aperti anche a Ferragosto per le urgenze “a bassa intensità”. Lo ha precisato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò per garantire il servizio di prossimità grazie alla collaborazione con le Asl.

In tutte le Asl della Liguria è stato definito il piano di ambulatori e studi medici aperti per i giorni festivi nel periodo di Ferragosto in Liguria. È stato dunque confermato l’accordo con i medici di medicina generale per le aperture di ambulatori e studi medici dedicati a pazienti con bassa complessità: l’obiettivo è quello di offrire alla popolazione un punto di riferimento appropriato per l’assistenza e l’erogazione di prestazioni a bassa complessità gestibili negli ambulatori, per evitare così il congestionamento dei Pronto Soccorso con accessi impropri.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato con le Asl, le aziende ospedaliere e i medici di medicina generale per garantire un presidio sanitario efficace durante il periodo di Ferragosto, attivando ambulatori e studi medici nei giorni festivi – dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò -. L’obiettivo è offrire ai cittadini un servizio di prossimità per le situazioni a bassa complessità, evitando accessi impropri ai Pronto Soccorso e assicurando un’assistenza più puntuale e adeguata al bisogno. Ogni territorio si è organizzato in base alle proprie caratteristiche, come già avvenuto con successo durante le festività natalizie e pasquali”.

Insieme alle Asl, alle aziende ospedaliere, ai medici di medicina generale, è stato messo a punto il il piano che prevede alcune aperture già nel prossimo fine settimana. Ogni Asl e azienda ospedaliera si è organizzata a seconda delle caratteristiche del proprio territorio, così come già accaduto per le festività natalizie e per quelle del mese di aprile. Il servizio è totalmente gratuito per i pazienti residenti in Liguria. Per accessi di utenti provenienti da altre regioni, il medico di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta applica la tariffa prevista per la visita ambulatoriale.

IL DETTAGLIO DELLE APERTURE NELLE CINQUE ASL LIGURI.

ASL 1 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

Distretto di Ventimiglia

• Casa di Comunità di Bordighera – Via Aurelia 122 – Ambulatorio di Continuità Assistenziale attivo 24 ore su 24.

Distretto di Sanremo

09 agosto

• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 08-12

10 agosto

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 08-12

• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

15 agosto

• Tibaldi Claudia – Corso Matuzia 13, Sanremo – 08-12

• Luongo Stefano – Corso Imperatrice 7, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17

16 agosto

• Gazzelli Giada – Corso Imperatrice 5, Sanremo – 08-12

• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

• Zaharia Veronica – Piazza Scovazzi 9, Santo Stefano al Mare – 14-17

17 agosto

• Zaharia Veronica – Piazza Colombo 4, Sanremo – 08-12

• Matani Moreno – Corso Matuzia 13, Sanremo – 14-17

Distretto di Imperia

09 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Buccelli Elena – Via Generale Ardoino 121, Diano Marina – 08-12

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 14-17

10 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

15 agosto

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

16 agosto

• Ghetti Giada – Via della Repubblica 29, Imperia – 08-12

• Bottino Marco – Via Sicilia 20, San Bartolomeo al Mare – 08-12 e 14-17

17 agosto

• Delfino Ilaria – Via Cascione 78, Imperia – 08-12 e 14-17

• Bianchi Francesco – Via Milano 63, Diano Marina – 08-12 e 14-17

Aggiornamenti ASL1: https://www.asl1.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/2007-aperture-straordinarie-studi-medici-sabato-festivi-agosto-2025.html

ASL 2 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

• Ospedale San Paolo di Savona

• Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Giorni e orari:

• Sabato 9 e domenica 10 agosto – 14-19

• Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto – 14-19

ASL 3 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

– Ambulatorio di prima accoglienza – Ospedale Gallino, Via O. Gallino 5, Genova Pontedecimo – Tutti i giorni 08-20 (accesso diretto).

– Ambulatorio “Mal di denti” – Palazzo della Salute di Fiumara – Sabato, domenica e festivi 08-12:30.

Ritiro numero entro le 11.30 alla portineria, primo piano stanza 42, con tessera sanitaria.

15 agosto

08-12

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova

• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova

• Distretto 12: Siciliano Beatrice – Via Fereggiano 47/1, Genova

• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco

14-17

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Masi Luisa – Via Carlo Rolando 8/1, Genova

• Distretto 10: Olsen Rossana – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Rahimi Mansour – Via Cecchi 19/10, Genova

• Distretto 13: Alireza Mokhtari – Piazza Matteotti 9/1, Recco

16 agosto

08-12

• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Carlotto Francesca – Via Ciro Menotti 19/1, Genova

• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova

• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli

14-17

• Distretto 8: Granata Luigi – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova

• Distretto 10: Tachella Domenico – Via Pasquale Pastorino 4/3, Genova

• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Olivari Francesco – Via Aurelia 209, Camogli

17 agosto

08-12

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Gaggero Elena – Via Borzoli 13, Genova

• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Vergante Giacomo – Corso Buenos Aires 8/10, Genova

• Distretto 12: Balagi Cristina – Via Pescetto 1/1, Genova

• Distretto 13: Filimbaia Ruggero – Corso Europa 1130 cancello, Genova

14-17

• Distretto 8: Acquarone Ivana – Casa di Comunità Voltri, p.zza Odicini 4, Genova

• Distretto 9: Olivero Michela – Via Giandomenico Cassini 11R, Genova

• Distretto 10: Bruzzone Irene – Via Delle Piane 27, Ronco Scrivia

• Distretto 11: Lagasco Silvia – Corso Magenta 35/2 sc D, Genova

Aggiornamenti Asl3: https://www.asl3.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/comunicazioni-2025/5728-studi-medici-ambulatori-dottori-aperti-ferragosto.html

ASL 4 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

Casa di Comunità di Chiavari – “Il Medico di Tutti”

• Tutti i giorni feriali 08-20

• Attivo anche venerdì 15 agosto

Sestri Levante

• Tutti i pomeriggi 14-20 (eccetto 15 agosto)

• Sabato 08-12 e 14-17

• Domenica 08-12 (tranne 17 agosto)

Rapallo

• Giorni feriali 12-18

• Sabato 08-12 e 14-17

• Domenica 08-12 (tranne 09 e 17 agosto)

• 15 agosto: 08-12 e 14-17

ASL 5 – Apertura ambulatori bassa complessità sabato e festivi (agosto 2025)

14 agosto

• 09-12 – Pietro Laterza – Via Provinciale 246, Arcola

• 15-18 – Cosetta Botta – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra

15 agosto

• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra

• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra

16 agosto

• 09-12 – Giovanni Frediani – Via Pisanello 5, Ameglia

• 15-18 – Maria Pia Ferrara – Via Castagno 1, Luni

17 agosto

• 09-12 – Maurizio Lutman – Via della Pace 1, Castelnuovo Magra

• 15-18 – Alessio Romeo – Via Cisa Sud 88, Santo Stefano di Magra

Aggiornamenti Asl 5: https://www.asl5.liguria.it/Home/STUDIMMGAPERTIDAL14AL17AGOSTO2025.aspx