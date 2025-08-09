sabato 9 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaTurismo, Liguria verso il sold-out per Ferragosto
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaLa SpeziaNotizie in evidenza

Turismo, Liguria verso il sold-out per Ferragosto

Redazione Liguria
0

Balzi Rossi spiaggiaGenova – Ultime prenotazioni e tempi sempre più ristretti per confermare la possibilità di trascorrere il ponte di Ferragosto in Liguria che sta per raggiungere il sold-out.
Con una media del 97% di occupazione delle camere su tutto il territorio. Attualmente, l’andamento delle prenotazioni nei principali Comuni della Liguria si attesta infatti tra il 96 e il 98 in punti di percentuale.
Nello specifico, le rilevazioni turistiche interessano i giorni dal 14 al 17 agosto e vedono la provincia di Imperia al 97,2% di occupazione, quella di Savona al 98,3%, 96,4% per la provincia di Genova e La Spezia con il 95,7% di camere occupate.

“Il ponte di Ferragosto conferma la capacità della Liguria di attrarre visitatori su tutto il territorio – commenta l’assessore al Turismo di Regione Liguria, Luca Lombardi -. Non parliamo solo di mare: anche l’entroterra e le città d’arte registrano numeri molto positivi, grazie a un’offerta variegata che spazia dagli eventi culturali e musicali alle feste tradizionali, passando per escursioni, enogastronomia e attività outdoor. Il risultato di questi giorni è in linea con i ponti primaverili, che avevano già mostrato un forte interesse per la Liguria. La capacità di distribuire i flussi turistici tra Riviera ed entroterra, unita a un calendario di iniziative di qualità, è la strada su cui continueremo a lavorare per garantire presenze anche oltre la stagione estiva e far scoprire tutta la ricchezza della nostra regione”.

“Per il mese di agosto – commenta Aldo Werdin, presidente Federalberghi Liguria – prevediamo una percentuale di occupazione media regionale che supera il 95%, trainata dall’ottimo andamento delle prenotazioni in vista di Ferragosto, che quest’anno cade in un periodo particolarmente favorevole. Le previsioni meteorologiche fanno ben sperare e stanno già incentivando la domanda. Molto positiva anche la presenza di turisti stranieri, in costante crescita, che confermano il trend degli ultimi anni e contribuiscono in modo significativo alla vitalità della stagione estiva”.
Luca Lombardi assessore turismo Regione Liguria

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Albenga, incidente stradale nella notte, 2 persone ferite

Cronaca
bottiglie vetro

Multedo, domenica la giornata della pulizia della spiaggia

Cronaca
zanzara tigre

Genova, zanzara positiva alla West Nile a Staglieno, scattano interventi

Cronaca
caldo termometro

Genova, caldo intenso e scatta il bollino giallo

Cronaca