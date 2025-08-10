Giustenice, escursionista cade in un dirupo sul monte Carmo

Giustenice (Savona) – E’ scivolato in un dirupo , cadendo per una ventina di metri l’escursionista di 60 anni salvato nella notte nella zona del monyte Carmo.

L’uomo stava percorrendo un sentiero quando, forse per un malore o una distrazione, è caduto in un tratto di sentiero scosceso ed è ruzzolato per diverse decine di metri lungo un dirupo procurandosi ferite e fratture.

Fortunatamente è riuscito a dare l’allarme e sul posto sono arrivate le squadre di Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco, oltre al personale del 118 e l’uomo è stato salvato.

L’uomo, residente ad Albenga, si trovava in località Cascina Porro, è stato immobilizzato su una speciale barella ed issato sino sul sentiero dagli operatori del soccorso alpino e dei vigili del fuoco e poi è stato trasportato con la barella “a spalla” fino alla straa e traferito al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.