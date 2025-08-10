domenica 10 Agosto 2025
Meteo Liguria, cielo sereno e temperature in ulteriore aumento

Redazione Liguria
meteo Liguria domenica 10 agosto 2025Un ulteriore rinforzo del promontorio anticiclonico sul Mediterraneo garantisce condizioni di assoluta stabilità atmosferica anche sulla Liguria e nel conntempo, però, le temperature medie continueranno a salire. Tra lunedì e martedì, si potranno superare i +35°C anche sulla fascia costiera.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 10 agosto 2025:
condizioni di cielo per lo più sereno e soleggiato per tutta la durata della giornata, sull’intero territorio regionale.
Venti al primo mattino e in serata, deboli o, al più, moderati da nord. Durante le ore centrali della giornata, si disporranno dai quadranti meridionali con la medesima intensità.
Mari quasi calmo o poco mosso.
Temperature in aumento.
Sulla costa temperature minime tra +21°C/+26°C e massime tra +29°C/+34°C.
Nell’interno temperature minime tra +14°C/+21°C e massime tra +30°C/+37°C.

